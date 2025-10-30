Eleições 2024: MPE denuncia 3 pessoas por cárcere privado e ameaças a eleitor em VGP

Denúncia envolve sequestro de eleitor, agressões e intimidação para obter informações sobre distribuição de panfletos políticos

Imagem ilustrativa / Agência Brasil

O Ministério Público Eleitoral (MPE), por meio do promotor Filipe Viana de Santa Rosa, denunciou três pessoas em Vargem Grande Paulista por cárcere privado, constrangimento ilegal, ameaça e tentativa de impedir o exercício da propaganda eleitoral.





A denúncia também solicita a imposição de medidas cautelares para impedir que os acusados se aproximem ou mantenham contato com a vítima e testemunhas.



Segundo as investigações, os fatos ocorreram em setembro de 2024, quando um homem que distribuía panfletos políticos foi abordado, obrigado a entrar em um veículo sob ameaça e levado a uma residência, onde teria sido agredido.





Ele também teria sido coagido a gravar um vídeo e revelar informações sobre quem distribuía o material.



De acordo com o Ministério Público Eleitoral, os denunciados recorreram a ameaças e violência, chegando a exibir fotos da família da vítima para intimidá-la e evitar que o caso fosse denunciado.





Imagens de câmeras de segurança e áudios extraídos de celulares apreendidos confirmaram a presença dos acusados e a sequência dos acontecimentos.



O órgão ressaltou a gravidade dos crimes e a necessidade de proteger a integridade da vítima.



