Shopping Granja Vianna recebe exposição Forte e Bela em apoio ao Outubro Rosa

Mostra incentiva doação de lenços e mensagens de esperança para mulheres que enfrentam câncer de mama

O Shopping Granja Vianna, administrado pela Alqia, recebe a exposição Forte e Bela, com Lenço e Estilo – Doe um Lenço, Doe Autoestima, em parceria com a Secretaria da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social de Cotia. 

A iniciativa integra as ações do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, e fica disponível até o final de outubro. 

Para marcar a campanha, a fachada do shopping será iluminada na cor rosa.

Segundo Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do shopping, a mostra une reflexão e solidariedade. “Além de doar lenços, o público é convidado a deixar mensagens de esperança, que ajudam a fortalecer a autoestima das pacientes oncológicas e transmitir carinho e apoio”, afirmou.

A exposição traz histórias de mulheres que enfrentaram o câncer de mama e transformaram suas trajetórias em exemplos de força e resiliência. Os relatos inspiradores incentivam o público a refletir sobre coragem, superação e a importância do cuidado com a saúde.

Com caráter solidário, o evento também recebe doações de lenços, que serão destinados a pacientes em tratamento oncológico, promovendo conforto e autoestima. Os visitantes podem ainda deixar mensagens de incentivo e apoio, reforçando a importância da empatia e do carinho nessa fase da vida das pacientes.

A mostra funciona no Piso 1 do Shopping Granja Vianna, seguindo o horário de funcionamento do empreendimento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. A entrada é gratuita.

