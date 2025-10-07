Shopping Granja Vianna recebe exposição Forte e Bela em apoio ao Outubro Rosa

Mostra incentiva doação de lenços e mensagens de esperança para mulheres que enfrentam câncer de mama
|Foto: Reprodução
O Shopping Granja Vianna, administrado pela Alqia, recebe a exposição Forte e Bela, com Lenço e Estilo – Doe um Lenço, Doe Autoestima, em parceria com a Secretaria da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social de Cotia.
A iniciativa integra as ações do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, e fica disponível até o final de outubro.
Para marcar a campanha, a fachada do shopping será iluminada na cor rosa.
Segundo Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do shopping, a mostra une reflexão e solidariedade. “Além de doar lenços, o público é convidado a deixar mensagens de esperança, que ajudam a fortalecer a autoestima das pacientes oncológicas e transmitir carinho e apoio”, afirmou.
A exposição traz histórias de mulheres que enfrentaram o câncer de mama e transformaram suas trajetórias em exemplos de força e resiliência. Os relatos inspiradores incentivam o público a refletir sobre coragem, superação e a importância do cuidado com a saúde.
Com caráter solidário, o evento também recebe doações de lenços, que serão destinados a pacientes em tratamento oncológico, promovendo conforto e autoestima. Os visitantes podem ainda deixar mensagens de incentivo e apoio, reforçando a importância da empatia e do carinho nessa fase da vida das pacientes.
A mostra funciona no Piso 1 do Shopping Granja Vianna, seguindo o horário de funcionamento do empreendimento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. A entrada é gratuita.
Exposição Forte e Bela, com Lenço e Estilo – Doe um Lenço, Doe Autoestima
- Período: Até 31 de outubro de 2025
- Local: Piso 1, Shopping Granja Vianna
- Endereço: Rodovia Raposo Tavares, 23.500, Lageadinho, Cotia – SP
- Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h | Domingo, das 14h às 20h
- Entrada: Gratuita