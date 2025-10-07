Shopping Granja Vianna recebe exposição Forte e Bela em apoio ao Outubro Rosa

Mostra incentiva doação de lenços e mensagens de esperança para mulheres que enfrentam câncer de mama

Foto: Reprodução

O Shopping Granja Vianna, administrado pela Alqia, recebe a exposição Forte e Bela, com Lenço e Estilo – Doe um Lenço, Doe Autoestima, em parceria com a Secretaria da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social de Cotia.





A iniciativa integra as ações do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, e fica disponível até o final de outubro.



