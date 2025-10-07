Granizo, chuva forte e ventos: Defesa Civil emite alerta para a Grande São Paulo

Previsão indica temporais entre terça (7) e sexta-feira (10)

Foto: Governo de SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta sobre a aproximação de uma frente fria que deve provocar chuvas fortes, rajadas de vento, raios e granizo pontual entre terça-feira (7) e sexta-feira (10).

Evitar áreas alagadas;

Não enfrentar enxurradas;

Redobrar o cuidado em locais com histórico de deslizamentos;

Manter-se afastado de janelas durante tempestades;

O fenômeno climático deve afetar diversas regiões do estado, com destaque para a Grande São Paulo, onde há risco de temporais e acumulados elevados.Segundo os meteorologistas, as áreas mais afetadas incluem também a Baixada Santista, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, além das regiões de Itapeva, Campinas e Sorocaba. Nessas localidades, a previsão indica volumes de chuva significativos e potencial para transtornos urbanos.Nas regiões do interior paulista, como Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru, Araraquara, Ribeirão Preto, Franca e Barretos, os acumulados devem ser moderados, com intensidade maior prevista entre quinta-feira (9) e sexta-feira (10).A Defesa Civil alerta que as condições meteorológicas elevam o risco de alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores. Para reduzir os impactos, a população deve seguir medidas preventivas e acompanhar os alertas oficiais.Entre as principais recomendações estão:Não se abrigar sob árvores ou estruturas metálicas durante raios e ventos fortes.Em caso de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil pelo 199.