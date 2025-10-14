Shopping Granja Vianna promove ação de multivacinação nesta sexta-feira (17)

Ação tem como objetivo garantir a proteção da população, reforçando a importância da imunização e do cumprimento do calendário vacinal

Foto: Divulgação

O Shopping Granja Vianna realiza, nesta sexta-feira, 17 de outubro, uma ação de multivacinação destinada a crianças e adolescentes.

Febre amarela: para pessoas de 9 meses a 59 anos, de acordo com o calendário de vacinação;

Sarampo: para população de 9 meses a 59 anos e profissionais da saúde;

HPV: resgate de jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a dose indicada.

O atendimento será realizado das 12h às 16h, no Piso L1, no espaço Carregue-se.A iniciativa é voltada para crianças e adolescentes menores de 15 anos que ainda não possuem registro completo das vacinas conforme o Calendário Nacional de Vacinação.Além da multivacinação, a ação contará com vacinação seletiva:A ação tem como objetivo garantir a proteção da população, reforçando a importância da imunização e do cumprimento do calendário vacinal.