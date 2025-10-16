Manifestantes colocam fogo em moto durante protesto na Raposo Tavares, em Cotia

Neto Rossi

Faixa chegou a ser bloqueada no km 29,6; polícia e bombeiros foram acionados para conter as chamas

Imagem: Blog Cotia 

Uma manifestação interrompeu parcialmente o trânsito na manhã desta quinta-feira (16) na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia.

De acordo com a concessionária responsável pelo trecho, o ato ocorreu por volta das 10h40, na altura do km 29,6, sentido interior.

Durante o protesto, manifestantes colocaram fogo em uma motocicleta no acostamento da via (veja o vídeo abaixo):



Equipes da Polícia Militar Rodoviária, do Corpo de Bombeiros e da própria concessionária foram acionadas para conter as chamas e garantir a segurança no local.

Segundo a concessionária, a faixa 2 precisou ser bloqueada temporariamente, mas não houve registro de congestionamento significativo no trecho.

As motivações do protesto ainda estão sendo apuradas pelo Cotia e Cia.
