Manifestantes colocam fogo em moto durante protesto na Raposo Tavares, em Cotia

Faixa chegou a ser bloqueada no km 29,6; polícia e bombeiros foram acionados para conter as chamas

Imagem: Blog Cotia

Uma manifestação interrompeu parcialmente o trânsito na manhã desta quinta-feira (16) na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia.



Equipes da Polícia Militar Rodoviária, do Corpo de Bombeiros e da própria concessionária foram acionadas para conter as chamas e garantir a segurança no local.



Segundo a concessionária, a faixa 2 precisou ser bloqueada temporariamente, mas não houve registro de congestionamento significativo no trecho.



De acordo com a concessionária responsável pelo trecho, o ato ocorreu por volta das 10h40, na altura do km 29,6, sentido interior.Durante o protesto, manifestantes colocaram fogo em uma motocicleta no acostamento da via (veja o vídeo abaixo):