Shopping da região ganha cenário de ‘doce e mistério’ para celebrar o Halloween

Foto: Divulgação

Neste Mês das Crianças, o Shopping Central Park, localizado entre Vargem Grande Paulista e Cotia, preparou uma programação especial para encantar os pequenos e suas famílias.

Para dar início às comemorações de Halloween, o espaço ganhou um toque mágico com a chegada da Casa de Doces da Bruxa Holga, uma atração inspirada no clássico conto de João e Maria.Com uma fachada encantada que lembra uma confeitaria de contos de fadas, o ambiente convida o público a mergulhar em um universo doce e misterioso. Dentro da casa, visitantes encontram um cenário lúdico, repleto de elementos do mundo das bruxas — ideal para fotos e momentos divertidos.A atração estará disponível até 31 de outubro e promete envolver toda a família em uma experiência sensorial e interativa.Além da cenografia especial, o shopping realiza no dia 25 de outubro a tradicional “Caça aos Doces”, um dos eventos mais esperados do mês. Na brincadeira, as crianças percorrem as lojas em busca de guloseimas, embaladas pela famosa pergunta: “Doces ou travessuras?”. As inscrições, gratuitas, se esgotaram em menos de uma semana., afirma Rafaela Costa, coordenadora de marketing do Shopping Central Park.