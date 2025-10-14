Shopping da região ganha cenário de ‘doce e mistério’ para celebrar o Halloween

Espaço ganhou um toque mágico com a chegada da Casa de Doces da Bruxa Holga, uma atração inspirada no clássico conto de João e Maria
|Foto: Divulgação
Neste Mês das Crianças, o Shopping Central Park, localizado entre Vargem Grande Paulista e Cotia, preparou uma programação especial para encantar os pequenos e suas famílias.
Para dar início às comemorações de Halloween, o espaço ganhou um toque mágico com a chegada da Casa de Doces da Bruxa Holga, uma atração inspirada no clássico conto de João e Maria.
Com uma fachada encantada que lembra uma confeitaria de contos de fadas, o ambiente convida o público a mergulhar em um universo doce e misterioso. Dentro da casa, visitantes encontram um cenário lúdico, repleto de elementos do mundo das bruxas — ideal para fotos e momentos divertidos.
A atração estará disponível até 31 de outubro e promete envolver toda a família em uma experiência sensorial e interativa.
Além da cenografia especial, o shopping realiza no dia 25 de outubro a tradicional “Caça aos Doces”, um dos eventos mais esperados do mês. Na brincadeira, as crianças percorrem as lojas em busca de guloseimas, embaladas pela famosa pergunta: “Doces ou travessuras?”. As inscrições, gratuitas, se esgotaram em menos de uma semana.
“Preparamos um Mês das Crianças muito especial para que as famílias possam se entreter com segurança e, no Halloween, a Casa de Doces vai encantar as crianças”, afirma Rafaela Costa, coordenadora de marketing do Shopping Central Park.