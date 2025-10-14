Sarau em Cotia aborda educação e cultura na formação de crianças e jovens

Evento traz uma programação diversificada, reunindo música, dança, bate-papos e apresentações artísticas que refletem sobre o futuro das novas gerações

A 11ª edição do Sarau Para Elos, que acontece neste sábado (18), a partir das 16h, em Cotia, promete emocionar e inspirar o público ao abordar o tema da educação e formação de crianças e jovens.



Evento: 11ª edição do Sarau Para Elos

Data: 18/10/2025

Horário: a partir das 16h

Local: Biblioteca Batista Cepelos (Av. Prof. José Manuel Pedroso, 1147, – Cotia, SP)

Entrada: Gratuita

O evento, que ocorre na Biblioteca Batista Cepelos, traz uma programação diversificada, reunindo música, dança, bate-papos e apresentações artísticas que refletem sobre o futuro das novas gerações.Entre as atrações, destaque para o Coral da Mata, formado por alunos do 1º ao 3º ano da Escola Waldorf Guayi, em Embu das Artes.Também se apresentam Adriana Ximenez, atriz e pedagoga com mais de 30 anos de experiência como contadora de histórias, e as professoras e musicistas Nathali Urbano e Marina Santini, que apresentarão um repertório especial e discutirão a relação entre Antroposofia, Pedagogia Waldorf e educação.O Coral Nossa Voz, parceiro tradicional do sarau, participará com músicas que transmitem mensagens de amor, amizade e esperança, enquanto a Cia Kadife Dunya fará uma performance de dança que celebra o empoderamento feminino.Além disso, o psicólogo clínico Danilo Santos, especialista em neuropsicologia e acompanhamento de adolescentes em ambientes digitais, conduzirá um bate-papo sobre os impactos do mundo digital na infância e adolescência.A discotecagem fica por conta de Edegar Ferreira.O evento integra o projeto Biblioteca Cultura Viva, contemplado pelo edital ProAC 2024, do Estado de São Paulo.