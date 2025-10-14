Shopping Granja Viana recebe Roda de Conversa “Superação de Mulheres após o Câncer Mama”

Evento acontece na próxima quinta (16) no piso L1.







Mulheres que venceram a doença e integrantes do Conselho Municipal da Mulher estão confirmadas na Roda de Conversa. “Contaremos com a participação especial de mulheres que enfrentaram o câncer, elas trarão mensagem de esperança e de vitória para as participantes. Além disso teremos momento de orientações sobre a importância dos exames preventivos, reflexões sobre autoestima, resiliência e apoio mútuo”, disse Solange Aroeira, Secretária da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social.



Serviço

Roda de Conversa “Superação de Mulheres após o Câncer Mama”

Participação do Conselho Municipal da Mulher

Dia 16 de outubro, às 15h

Local: Shopping Granja Vianna

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,500, Lageadinho

