Metrô em Cotia: Anteprojeto da Linha 22-Marrom é concluído e revela detalhes do novo ramal

Edital do projeto básico pode ser lançado ainda em 2025; linha terá trens menores e soluções inovadoras de engenharia

Imagem: Divulgação / Programa de Inteligência Corporativa (PIC)

O Metrô de São Paulo concluiu o anteprojeto da Linha 22-Marrom, que deverá ligar Cotia ao município de São Paulo, passando por Osasco.

A informação foi divulgada no fim de setembro durante o, que promoveu uma jornada de inovação e engenharia com foco no novo ramal.O encontro técnico do PIC aconteceu no dia 19 de setembro e reuniu especialistas e técnicos do Metrô para apresentar as principais características da futura linha, além de soluções e detalhes do anteprojeto de engenharia.Foram expostos o traçado previsto, os métodos construtivos, as infraestruturas de integração modal, o pátio de manobras e as estações planejadas.De acordo com o Metrô, o edital do projeto básico deve ser lançado ainda neste ano, avançando nas etapas de planejamento da linha que promete melhorar a mobilidade entre Cotia, Osasco e a capital paulista.O novo ramal está sendo projetado para operar com intervalo máximo de 123 segundos entre os trens — e mínimo de 100 segundos, permitindo carregamento superior a 45 mil passageiros por hora e por sentido.De acordo com o anteprojeto, a frota será composta por 48 trens de cinco carros, menores e mais compactos que os das linhas mais antigas.O layout dos assentos será longitudinal, inspirado em modelos asiáticos, e a alimentação elétrica utilizará o terceiro trilho, como ocorre nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha.Ainda segundo as informações divulgadas, as estações também terão dimensões reduzidas, com 110 metros de plataforma, em vez dos 132 metros usados nas linhas mais recentes.Boa parte do trajeto deve ser escavada por tuneladoras (tatuzões) — especialmente entre as futuras estações Parque Alexandra e Sumaré —, enquanto o trecho até Cotia será construído pelo método NATM, adequado a áreas com relevo mais complexo.O anteprojeto apresentado detalha aspectos técnicos e operacionais da Linha 22-Marrom e será a base para a próxima etapa de desenvolvimento do projeto. O objetivo é integrar Cotia ao sistema metroviário da capital, oferecendo uma nova alternativa de transporte de média e alta capacidade na zona oeste da Região Metropolitana de São Paulo.