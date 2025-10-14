Operação desmantela rede de adulteração de bebidas na Grande SP

Esquema criminoso adulterava bebidas, vendia a preços menores e colocava consumidores em risco

Foto: SSP





A Operação Fonte do Veneno, deflagrada nesta terça-feira (14), prendeu seis pessoas e apreendeu cerca de 15 barris, além de centenas de garrafas, tampas e etiquetas de marcas de bebidas de alto custo. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão na capital, região metropolitana e interior de São Paulo, abrangendo a Grande SP.

Os suspeitos responderão criminalmente por falsificação de bebidas e podem ser indiciados também por crimes contra as relações de consumo e associação criminosa, caso o vínculo seja comprovado.Segundo o delegado-geral de Polícia, Artur Dian, em ao menos 13 dos 20 locais fiscalizados foram identificadas bebidas adulteradas, com base em laudos preliminares da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), que prestou apoio à operação. Todos os imóveis serão periciados pela Polícia Técnico-Científica., afirmou Dian.Em um dos locais vistoriados, na cidade de São José dos Campos, foram encontrados barris lotados de bebidas possivelmente falsificadas. Na região do Belenzinho, zona leste da capital, a equipe localizou um depósito com milhares de garrafas vazias. As análises ainda irão confirmar a presença de metanol.Segundo as investigações, a rede atua em etapas, desde a falsificação das bebidas até o recolhimento ou compra de garrafas usadas, que servem para acondicionar os produtos e disfarçar a ilegalidade. Os itens eram vendidos a preços menores para estabelecimentos comerciais, segundo o delegado.O diretor do Departamento de Investigações Criminais (Deic), Ronaldo Sayeg, destacou que o esquema envolvia até comerciantes.As forças de segurança, em conjunto com a Vigilância Sanitária, Abrabe e outras instituições, continuam com fiscalizações e investigações para desmantelar a rede de falsificação de bebidas.