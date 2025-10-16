Selo 60+: Cotia lança certificação para empresas que contratam idosos

Iniciativa visa reconhecer empresas inclusivas e promover a valorização da população idosa no mercado de trabalho

Foto: Agência Brasil

O prefeito de Cotia, Welington Formiga, sancionou a lei que institui o Programa Selo 60+, criado para reconhecer e incentivar empresas que contratem pessoas com 60 anos ou mais no município.

O projeto é de autoria do vereador Marcelinho Lenha e tem como objetivo valorizar a empregabilidade da população idosa, estimulando políticas inclusivas de recrutamento e manutenção de trabalhadores na faixa etária sênior.De acordo com a lei, o Selo 60+ será concedido pelo órgão municipal competente após avaliação das práticas de contratação e das condições oferecidas aos trabalhadores idosos. Entre os critérios analisados estão ambiente de trabalho, acessibilidade, oportunidades de desenvolvimento profissional e permanência no emprego.O selo terá validade de dois anos e poderá ser renovado mediante nova avaliação, conforme determinação da Secretaria responsável. Além disso, as empresas certificadas poderão utilizar o selo na divulgação de seus serviços ou na própria marca, reforçando seu compromisso com a inclusão e a diversidade etária.A lei também estabelece critérios de elegibilidade: não poderão receber o selo empresas que não estejam cadastradas regularmente no município de Cotia ou que apresentem irregularidades perante a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em relação à Seguridade Social, FGTS ou à Justiça do Trabalho.