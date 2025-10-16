Granja Viana recebe encontro de rock e kart em ação solidária

Com entrada gratuita mediante doação de alimentos, iniciativa apoia projetos voltados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade

Foto: Amanda Sampaio / Portal Terra

O som dos motores e o peso do rock vão se encontrar novamente em Cotia. Neste sábado (18), o Kartódromo Internacional Granja Viana recebe a 8ª edição do Super Metal Kart (SMK), evento beneficente que mistura música, adrenalina e solidariedade em uma experiência única.

Criado por Edison Gandolfi e Junior Carelli, o Super Metal Kart reúne músicos de bandas de rock e metal e pilotos profissionais em uma competição divertida e com propósito: arrecadar alimentos e recursos para instituições que atendem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.Desde a primeira edição, o evento já arrecadou mais de 25 toneladas de alimentos e cerca de R$ 60 mil em doações, beneficiando entidades como Casa da Luz Divina, Instituto Ayrton Senna, Instituto Rubens Barrichello e Instituto Trenó.No ano passado, o Super Metal Kart bateu recorde ao arrecadar 11 mil toneladas de alimentos, consolidando o projeto como uma das maiores ações solidárias do segmento no país.A edição de 2025 promete repetir o sucesso com meet & greet com músicos, sorteios de brindes e experiências exclusivas, rifa de um macacão autografado e até vagas sorteadas para correr ao lado dos ídolos. O evento também será transmitido ao vivo pelas redes sociais.Entre os artistas que já participaram estão nomes de peso como Angra, Shaman, Dr. Sin, Noturnall, Massacration, Viper, RPM, Tihuana, Armored Dawn e Torture Squad. Já nas pistas, nomes como Allan Hellmeister, Victor Batista, Galid Osman, Betinho Valerio e Rodrigo França garantem emoção em cada curva.O público pode acompanhar todas as novidades e saber como participar pelo Instagram oficial @supermetalkart. A entrada é gratuita, mas os organizadores pedem a doação de alimentos não perecíveis.📅 Data: 18 de outubro de 2025 (sábado)🕒 Horário: a partir das 10h📍 Local: Kartódromo Internacional Granja Viana – R. Tomás Sepé, 443 - Jardim da Gloria, Cotia🎟️ Entrada: gratuita (mediante doação de 1 kg de alimento não perecível)🎸 Atrações: corrida com músicos e pilotos profissionais, shows, meet & greet, sorteios e rifa de macacão autografado📲 Mais informações: @supermetalkart