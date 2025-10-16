Granja Viana recebe encontro de rock e kart em ação solidária

Com entrada gratuita mediante doação de alimentos, iniciativa apoia projetos voltados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
|Foto: Amanda Sampaio / Portal Terra
O som dos motores e o peso do rock vão se encontrar novamente em Cotia. Neste sábado (18), o Kartódromo Internacional Granja Viana recebe a 8ª edição do Super Metal Kart (SMK), evento beneficente que mistura música, adrenalina e solidariedade em uma experiência única.
Criado por Edison Gandolfi e Junior Carelli, o Super Metal Kart reúne músicos de bandas de rock e metal e pilotos profissionais em uma competição divertida e com propósito: arrecadar alimentos e recursos para instituições que atendem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
Desde a primeira edição, o evento já arrecadou mais de 25 toneladas de alimentos e cerca de R$ 60 mil em doações, beneficiando entidades como Casa da Luz Divina, Instituto Ayrton Senna, Instituto Rubens Barrichello e Instituto Trenó.
No ano passado, o Super Metal Kart bateu recorde ao arrecadar 11 mil toneladas de alimentos, consolidando o projeto como uma das maiores ações solidárias do segmento no país.
A edição de 2025 promete repetir o sucesso com meet & greet com músicos, sorteios de brindes e experiências exclusivas, rifa de um macacão autografado e até vagas sorteadas para correr ao lado dos ídolos. O evento também será transmitido ao vivo pelas redes sociais.
Entre os artistas que já participaram estão nomes de peso como Angra, Shaman, Dr. Sin, Noturnall, Massacration, Viper, RPM, Tihuana, Armored Dawn e Torture Squad. Já nas pistas, nomes como Allan Hellmeister, Victor Batista, Galid Osman, Betinho Valerio e Rodrigo França garantem emoção em cada curva.
O público pode acompanhar todas as novidades e saber como participar pelo Instagram oficial @supermetalkart. A entrada é gratuita, mas os organizadores pedem a doação de alimentos não perecíveis.
Serviço – Super Metal Kart 2025
📅 Data: 18 de outubro de 2025 (sábado)
🕒 Horário: a partir das 10h
📍 Local: Kartódromo Internacional Granja Viana – R. Tomás Sepé, 443 - Jardim da Gloria, Cotia
🎟️ Entrada: gratuita (mediante doação de 1 kg de alimento não perecível)
🎸 Atrações: corrida com músicos e pilotos profissionais, shows, meet & greet, sorteios e rifa de macacão autografado
📲 Mais informações: @supermetalkart