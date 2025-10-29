Secretário de SP Derrite vai se licenciar para relatar projeto que classifica facções como terroristas

Deputado federal eleito, Derrite deixará temporariamente a SSP para atuar na tramitação da lei antiterrorismo aplicada a organizações criminosas e milícias

Foto: Câmara dos Deputados

O secretário da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Guilherme Derrite (PP-SP), vai se licenciar do cargo em novembro para assumir a relatoria do projeto de lei que enquadra facções criminosas como organizações terroristas, informou a Folha de S.Paulo.

O projeto, de autoria do deputado Danilo Forte (União-CE), amplia a aplicação da lei antiterrorismo a grupos como o Primeiro Comando da Capital (PCC), o Comando Vermelho (CV) e milícias privadas. O texto teve urgência aprovada em maio e agora seguirá para análise no plenário.Em entrevista, Derrite afirmou que a proposta não resolve todos os problemas da segurança pública, mas é um passo dentro de um conjunto de medidas necessárias., disse.Eleito deputado federal pelo PL, Derrite se reuniu nesta terça-feira (28/10), em Brasília, com os parlamentares do partido Sóstenes Cavalcante (RJ), Danilo Forte (CE) e Nikolas Ferreira (MG) para acertar o retorno temporário ao Congresso Nacional.Inicialmente, a relatoria do projeto ficaria com Nikolas Ferreira, mas fontes próximas ao secretário confirmaram que Derrite deve assumir o mandato temporariamente para conduzir a tramitação da proposta junto ao plenário.