Jovem atleta de Cotia conquista ouro no São Paulo Open Internacional de Jiu-Jitsu

Isabella de Souza, de 17 anos, brilha na categoria peso pesadíssimo e busca patrocinadores para competir na Europa
|Isabella de Souza, 17 anos, medalha de ouro no SP Open Internacional. Foto: Arquivo Pessoal
A atleta Isabella de Souza Correa Silva, de 17 anos, conquistou a medalha de ouro no Campeonato São Paulo Open Internacional, organizado pela Federação Paulista de Jiu-Jitsu, na categoria peso pesadíssimo.
A competição foi realizada no último sábado (25), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.
Aluna da Academia Gracie Barra Cotia, Isabella treina há pouco mais de um ano e é graduada na faixa branca. Apesar do curto período de prática, a jovem já se destaca em competições nacionais e internacionais.
Além das conquistas no tatame, Isabella agora enfrenta um novo desafio: buscar patrocinadores que possam apoiá-la para participar do Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, previsto para janeiro de 2026, em Portugal. A jovem atleta começou a colecionar medalhas aos 16 anos e, desde então, não parou mais. Hoje, Isabella acumula nove medalhas: sete de ouro e duas de prata, demonstrando consistência e talento no esporte.