Cidade da região terá a 1ª usina da América Latina que gera energia a partir do lixo

Com tecnologia usada em grandes metrópoles do mundo, usina promete reduzir impacto ambiental e dependência de aterros sanitários

Foto: Divulgação

A cidade de Barueri vai abrigar a primeira usina Waste-to-Energy (WTE) da América Latina, que transforma resíduos em energia elétrica por meio da incineração controlada do lixo. A unidade deve entrar em operação no primeiro trimestre de 2027. As informações são do portal UOL.

Com área de 37 mil metros quadrados, a Unidade de Recuperação Energética (URE) será capaz de processar até 870 toneladas de resíduos por dia, gerando 20 megawatts de energia, o suficiente para abastecer cerca de 400 mil pessoas. Além de Barueri, a usina também receberá resíduos de Santana de Parnaíba e Carapicuíba, de acordo com a reportagem.Segundo a Abren (Associação Brasileira de Energia de Resíduos), o projeto representa um marco para o setor no país. “Esse projeto inaugura um setor até então inexistente no Brasil, demonstrando que é possível superar barreiras regulatórias e financeiras”, afirmou ao UOL Yuri Schmitke, presidente da entidade.A iniciativa, financiada pelo grupo Orizon, busca reduzir o envio de resíduos a aterros sanitários, diminuir a emissão de gases de efeito estufa e tornar Barueri autossuficiente na gestão de resíduos sólidos urbanos.A energia gerada será conectada à Linha de Transmissão 138 kV da Enel, por meio de uma nova linha de 300 metros de extensão.A tecnologia Waste-to-Energy é amplamente utilizada desde os anos 1990 em países da Europa, Ásia e nos Estados Unidos, e chega ao Brasil como alternativa sustentável para o tratamento e aproveitamento energético do lixo urbano.