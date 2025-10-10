Ostentação nas redes sociais resulta em prisão e apreensão de drogas em Cotia

Polícia apreendeu maconha sintética, entorpecente de alta potência e aparelhos celulares em sua residência; jovem que ostentava armas e dinheiro foi preso

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (9), no bairro Mirante da Mata, em Cotia, um jovem de 20 anos após denúncias de que ele vinha ostentando armas e dinheiro nas redes sociais.

A ação ocorreu em cumprimento a um mandado de busca domiciliar expedido pela Justiça.Durante as buscas, realizadas em um sobrado, os policiais localizaram 388 eppendorf’s de maconha sintética (ICE) e 583 microtubos de substância análoga à cannabis, armazenados no quarto superior.No quarto, sobre a cama, foram apreendidas 91 porções de entorpecente conhecido como “Meleca”, material com alta concentração de THC, além de R$ 741 em dinheiro.Quatro aparelhos de celular também foram apreendidos, sendo dois pertencentes ao jovem e os outros a familiares.O suspeito afirmou que os entorpecentes não eram seus, mas que os guardava para traficantes da região, recebendo R$ 200 pelo serviço de armazenamento. Ele também confirmou que a arma das fotos não lhe pertencia, pertencendo ao dono do ponto de venda de drogas.Todo o material foi enviado ao Instituto de Criminalística, confirmando a presença de maconha, enquanto os celulares e o dinheiro passarão por perícia.O jovem, que já havia sido preso por tráfico há dois anos, foi apresentado à autoridade policial, que determinou a prisão em flagrante e o indiciamento por tráfico de drogas, instaurando inquérito policial para apuração completa do caso.