Novos guardas civis de Cotia começam treinamento intensivo para atuar na cidade

Curso inclui defesa pessoal, policiamento comunitário e práticas de tiro; ao todo, são 44 homens e 11 mulheres aprovados em concurso público

Foto: Prefeitura de Cotia

Os 55 novos Guardas Civis Municipais (GCMs) de Cotia, aprovados em todas as etapas do concurso público da Prefeitura, iniciam a Escola de Formação de Guardas no dia 11 de novembro.O curso terá 560 horas de aulas, distribuídas entre teoria e prática, e engloba uma série de disciplinas voltadas à segurança pública e ao atendimento à população.Os futuros GCMs foram recentemente aprovados na etapa final do concurso, conhecida como investigação social, considerada a mais extensa do processo seletivo.Durante a formação, os alunos estudarão temas como legislação aplicada à Guarda Municipal, defesa pessoal, uso diferenciado da força, primeiros socorros, direitos humanos, cidadania, diversidade, atendimento ao público, policiamento comunitário, segurança escolar, mediação de conflitos, combate a violência doméstica e de gênero, além de técnicas de combate a incêndio.O curso também abordará fiscalização de trânsito, prevenção de acidentes, condução de viaturas, educação ambiental, ações socioeducativas, defesa civil, enfrentamento ao racismo e à discriminação, análise de dados criminais, orientação a turistas e práticas de tiro, entre outros temas.Segundo o Secretário de Segurança Pública, GC Fabrício Dourado,Do total de aprovados, 44 são homens e 11 são mulheres. Ao final do curso, todos passarão por avaliação final, e os que atingirem a média necessária serão oficialmente incorporados à Guarda Civil Municipal de Cotia.