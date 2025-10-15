Avenida em Cotia terá interdição parcial para obras de drenagem

Trecho ficará parcialmente bloqueado entre os dias 20 e 24 de outubro; motoristas devem redobrar a atenção

Foto: Secom Cotia

Os motoristas que trafegam pela Avenida Vasco Massafeli, no Jardim Maria Tereza (região do Portão), devem ficar atentos a uma interdição parcial que será realizada para a execução de obras de drenagem entre os dias 20 e 24 de outubro.

De acordo com a Prefeitura de Cotia, os trabalhos serão conduzidos por uma empresa contratada pelo município na altura do número 209, esquina com a Rua Roraima. O trecho estará sinalizado para orientar motoristas e pedestres durante o período das intervenções.A empresa responsável informou que a interdição é necessária para garantir a segurança dos trabalhadores, bem como a de quem trafega pela via. Durante os dias de obra, o fluxo de veículos poderá ficar mais lento na região.Como alternativa, os motoristas podem utilizar as ruas Amapá e Rondônia como rotas de desvio para evitar o trecho em obras.