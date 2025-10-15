Bombeira civil de Cotia viraliza com vídeo ensinando manobra de desengasgo em bebês

Vídeo no TikTok ultrapassa 10 milhões de visualizações e salva vidas ao ensinar procedimento de emergência para engasgo infantil
Uma bombeira civil de Cotia conquistou repercussão nacional ao compartilhar um vídeo educativo no TikTok mostrando como realizar a manobra de desengasgo em bebês.
O conteúdo já acumula mais de 10 milhões de visualizações, milhares de curtidas e centenas de comentários de pessoas que conseguiram salvar seus filhos aplicando corretamente a técnica.
Em relato enviado ao Cotia e Cia, Paula Xavier explicou que não esperava que o vídeo viralizasse dessa forma, mas que sua missão sempre foi ensinar conhecimentos que podem preservar vidas.
Ela destacou que, infelizmente, muitos relatos de internautas mostram que a falta de conhecimento sobre a manobra pode levar à perda de bebês em situações de engasgo.
“É uma emergência que exige ação imediata. É claro que devemos chamar o SAMU (192) ou o Corpo de Bombeiros (193), mas não podemos ficar de braços cruzados esperando o socorro chegar, porque o engasgo causa asfixia e, se não for revertida rapidamente, pode evoluir para parada cardiorrespiratória e provocar o óbito em questão de minutos”, afirma a profissional.
Paula conta que aprendeu a técnica há 21 anos, durante o curso de bombeiro civil, e que precisou aplicá-la em seu próprio filho, quando ele tinha 1 ano e 2 meses, salvando sua vida.
Desde então, ela adotou como missão ensinar a manobra em escolas, centros de treinamento de brigadas de incêndio e através da Lei Lucas, que incentiva a disseminação de técnicas de primeiros socorros.
“Hoje, as redes sociais nos dão o poder de alcançar milhares, até milhões de pessoas. Se existe tanta coisa sem sentido circulando, por que não usar essas plataformas para espalhar conhecimento que realmente preserva vidas?”, destacou a profissional.
Veja o vídeo abaixo:
@instrutorapaulaxavier COMPARTILHE, CONHECIMENTO PRESERVA VIDAS 👶🚨 Manobra de desengasgo em bebê (0 a 1 ano) Em caso de engasgo: ✅ Mantenha a tranquilidade, ligue para o SAMU 192; ✅ Sente-se ou fique de joelho e apoie o bebê na sua perna com segurança. ✅ Trave as perninhas do bebê sob o seu braço. ✅ Apoie o bebê de bruços no seu antebraço e sobre a sua perna, com a cabeça mais baixa que o corpo. ✅ Dê 5 tapinhas firmes nas costas, entre as escápulas. ⚠️ Se não resolver, vire o bebê de frente, ainda com apoio, e faça 5 compressões torácicas, com dois dedos no centro do peito. 🔁 Repita até desengasgar ou chegar ajuda! 🎥 Segure com firmeza, proteja a cabeça e nunca sacuda o bebê! #primeirossocorros #desengasgo #bebê #emergência #reelseducativo ♬ som original - Instrutora Paula Xavier