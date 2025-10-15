Bombeira civil de Cotia viraliza com vídeo ensinando manobra de desengasgo em bebês

Vídeo no TikTok ultrapassa 10 milhões de visualizações e salva vidas ao ensinar procedimento de emergência para engasgo infantil

Uma bombeira civil de Cotia conquistou repercussão nacional ao compartilhar um vídeo educativo no TikTok mostrando como realizar a manobra de desengasgo em bebês.

#desengasgo #bebê #emergência #reelseducativo ♬ som original - Instrutora Paula Xavier @instrutorapaulaxavier COMPARTILHE, CONHECIMENTO PRESERVA VIDAS 👶🚨 Manobra de desengasgo em bebê (0 a 1 ano) Em caso de engasgo: ✅ Mantenha a tranquilidade, ligue para o SAMU 192; ✅ Sente-se ou fique de joelho e apoie o bebê na sua perna com segurança. ✅ Trave as perninhas do bebê sob o seu braço. ✅ Apoie o bebê de bruços no seu antebraço e sobre a sua perna, com a cabeça mais baixa que o corpo. ✅ Dê 5 tapinhas firmes nas costas, entre as escápulas. ⚠️ Se não resolver, vire o bebê de frente, ainda com apoio, e faça 5 compressões torácicas, com dois dedos no centro do peito. 🔁 Repita até desengasgar ou chegar ajuda! 🎥 Segure com firmeza, proteja a cabeça e nunca sacuda o bebê! #primeirossocorros



O conteúdo já acumula, milhares de curtidas e centenas de comentários de pessoas que conseguiram salvar seus filhos aplicando corretamente a técnica.Em relato enviado aoexplicou que não esperava que o vídeo viralizasse dessa forma, mas que sua missão sempre foi ensinar conhecimentos que podem preservar vidas.Ela destacou que, infelizmente, muitos relatos de internautas mostram que a falta de conhecimento sobre a manobra pode levar à perda de bebês em situações de engasgo., afirma a profissional.Paula conta que aprendeu a técnica há 21 anos, durante o curso de bombeiro civil, e que precisou aplicá-la em seu próprio filho, quando ele tinha 1 ano e 2 meses, salvando sua vida.Desde então, ela adotou como missão ensinar a manobra em escolas, centros de treinamento de brigadas de incêndio e através da Lei Lucas, que incentiva a disseminação de técnicas de primeiros socorros., destacou a profissional.Veja o vídeo abaixo: