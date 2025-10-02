Conexões África-Brasil em Cotia: dois dias de palestras, arte e gastronomia afro

Programação de dois dias em Cotia inclui palestras, oficinas culturais, exposições e gastronomia típica, celebrando a herança afrodescendente

Foto: Freepik

Neste final de semana (4 e 5 de outubro), Cotia será palco do evento Conexões África-Brasil – Diáspora Eco Celebração da Cultura Afrodescendente, que visa valorizar a herança afrodescendente e fortalecer os laços culturais entre África e Brasil.

Palestras e oficinas culturais

Feira de artesanato africano

Gastronomia típica

Exposições de arte e fotografia

Paulo Roberto Divino, advogado

Maria Cláudia Giometti, médica cirurgiã plástica

Ana Lúcia Christo, assistente social

Hortense Mbuyi Mwanza, especialista em direitos humanos

Paulo de Jesus Cordeiro, Secretário do Verde, Meio Ambiente e Agropecuária

François Lombe Shabani, diretor do Ministério das Relações Exteriores

Martin Agbos Mbengueliton Teles, embaixador da República de Camarões e advogado

Adekunle Aderonmu, presidente do Centro Cultural

Benjamin Ndayigu, estudante

A participação é gratuita.No primeiro dia (4/10), a programação será realizada no auditório do Colégio Rio Branco (rodovia Raposo Tavares, 7.200, km 24,5), das 10h30 às 18h30, com:No segundo dia (5/10), a programação acontece no Parque Cemucam, também das 10h30 às 18h30, incluindo shows e atividades culturais para todas as idades.O evento reunirá nomes do Brasil e da África, que compartilharão experiências sobre cultura, direitos humanos, integração social e ancestralidade. Entre eles estão:O Conexões África-Brasil promete dois dias de intensa troca cultural, com oportunidades de aprendizado, integração e vivência da riqueza da cultura afrodescendente em múltiplas formas de expressão.