Conexões África-Brasil em Cotia: dois dias de palestras, arte e gastronomia afro

Programação de dois dias em Cotia inclui palestras, oficinas culturais, exposições e gastronomia típica, celebrando a herança afrodescendente
|Foto: Freepik
Neste final de semana (4 e 5 de outubro), Cotia será palco do evento Conexões África-Brasil – Diáspora Eco Celebração da Cultura Afrodescendente, que visa valorizar a herança afrodescendente e fortalecer os laços culturais entre África e Brasil.
A participação é gratuita.
Programação
No primeiro dia (4/10), a programação será realizada no auditório do Colégio Rio Branco (rodovia Raposo Tavares, 7.200, km 24,5), das 10h30 às 18h30, com:
- Palestras e oficinas culturais
- Feira de artesanato africano
- Gastronomia típica
- Exposições de arte e fotografia
No segundo dia (5/10), a programação acontece no Parque Cemucam, também das 10h30 às 18h30, incluindo shows e atividades culturais para todas as idades.
Palestrantes e convidados
O evento reunirá nomes do Brasil e da África, que compartilharão experiências sobre cultura, direitos humanos, integração social e ancestralidade. Entre eles estão:
- Paulo Roberto Divino, advogado
- Maria Cláudia Giometti, médica cirurgiã plástica
- Ana Lúcia Christo, assistente social
- Hortense Mbuyi Mwanza, especialista em direitos humanos
- Paulo de Jesus Cordeiro, Secretário do Verde, Meio Ambiente e Agropecuária
- François Lombe Shabani, diretor do Ministério das Relações Exteriores
- Martin Agbos Mbengueliton Teles, embaixador da República de Camarões e advogado
- Adekunle Aderonmu, presidente do Centro Cultural
- Benjamin Ndayigu, estudante
O Conexões África-Brasil promete dois dias de intensa troca cultural, com oportunidades de aprendizado, integração e vivência da riqueza da cultura afrodescendente em múltiplas formas de expressão.