Conexões África-Brasil em Cotia: dois dias de palestras, arte e gastronomia afro

Neto Rossi

Programação de dois dias em Cotia inclui palestras, oficinas culturais, exposições e gastronomia típica, celebrando a herança afrodescendente

Neste final de semana (4 e 5 de outubro), Cotia será palco do evento Conexões África-Brasil – Diáspora Eco Celebração da Cultura Afrodescendente, que visa valorizar a herança afrodescendente e fortalecer os laços culturais entre África e Brasil.

A participação é gratuita.

Programação

No primeiro dia (4/10), a programação será realizada no auditório do Colégio Rio Branco (rodovia Raposo Tavares, 7.200, km 24,5), das 10h30 às 18h30, com:

  • Palestras e oficinas culturais
  • Feira de artesanato africano
  • Gastronomia típica
  • Exposições de arte e fotografia

No segundo dia (5/10), a programação acontece no Parque Cemucam, também das 10h30 às 18h30, incluindo shows e atividades culturais para todas as idades.

Palestrantes e convidados

O evento reunirá nomes do Brasil e da África, que compartilharão experiências sobre cultura, direitos humanos, integração social e ancestralidade. Entre eles estão:

  • Paulo Roberto Divino, advogado
  • Maria Cláudia Giometti, médica cirurgiã plástica
  • Ana Lúcia Christo, assistente social
  • Hortense Mbuyi Mwanza, especialista em direitos humanos
  • Paulo de Jesus Cordeiro, Secretário do Verde, Meio Ambiente e Agropecuária
  • François Lombe Shabani, diretor do Ministério das Relações Exteriores
  • Martin Agbos Mbengueliton Teles, embaixador da República de Camarões e advogado
  • Adekunle Aderonmu, presidente do Centro Cultural
  • Benjamin Ndayigu, estudante

O Conexões África-Brasil promete dois dias de intensa troca cultural, com oportunidades de aprendizado, integração e vivência da riqueza da cultura afrodescendente em múltiplas formas de expressão.
