Raposo Tavares: totens em Cotia e outras cidades permitem pagar pedágio por Pix

Motoristas podem pagar por Pix e consultar tarifas em totens instalados nas bases de atendimento da Sorocabana

O sistema de pedágio eletrônico já está em funcionamento na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), substituindo as antigas praças físicas nos quilômetros 49 (São Roque), 83 (Sorocaba) e 111 (Araçoiaba da Serra).

Km 35 – pista sentido oeste (interior), em Cotia

Km 77 – pista sentido oeste (interior), em Alumínio

SP-280 – Rodovia Castello Branco: Km 57 (São Roque)

SP-075 – Rodovia Senador José Ermírio de Moraes: Km 8 (Sorocaba)

SP-250 – Rodovia Bunjiro Nakao e José de Carvalho: Kms 67 (Ibiúna), 103 (Piedade), 141 (Pilar do Sul) e 163 (São Miguel Arcanjo)

SP-264 – Rodovia João Leme dos Santos: Km 119 (Salto de Pirapora)

SP-079 – Rodovia Emerenciano Prestes de Barros: Kms 112 e 136 (Piedade), 171 (Tapiraí) e 199 (Juquiá)

A tecnologia, que utiliza a leitura automática de placas, foi implantada com o objetivo de agilizar o tráfego e oferecer mais praticidade e segurança aos usuários.Motoristas que não utilizam TAG podem realizar o pagamento da tarifa por meio de totens de autoatendimento instalados nas bases de atendimento ao usuário (SAUs) da Sorocabana. Na Raposo Tavares, há três pontos disponíveis:Nos totens, o motorista pode consultar e quitar o valor devido de forma simples, digitando a placa do veículo e efetuando o pagamento via Pix, por meio de um QR Code exibido na tela. O comprovante pode ser solicitado no próprio equipamento.Com o novo sistema Siga Fácil, quem não possui TAG tem até 30 dias para efetuar o pagamento após passar pelo pedágio. A leitura da placa é feita automaticamente pelos pórticos, e o usuário pode escolher entre pagar pelo site Pedágio Digital ou diretamente em um dos totens de autoatendimento.Além da Raposo Tavares, os totens também estão disponíveis em outras rodovias do interior paulista sob gestão da Sorocabana. Ao todo, são 14 bases operacionais com o mesmo tipo de atendimento.