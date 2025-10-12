Operação Dose Mortal lacra 13 estabelecimentos e apreende bebidas com indícios de adulteração em Cotia

Ação integrada entre GCM, Vigilância Sanitária e Polícia Civil fiscalizou bares e adegas para coibir irregularidades e combater a falsificação de bebidas em Cotia.

Foto: Secom Cotia.

A Guarda Civil Municipal de Cotia (GCM), Vigilância Sanitária e Departamento de Fiscalização da secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, participaram de uma ação conjunta com a Polícia Civil realizada na noite de sexta-feira (10) e madrugada de sábado (11).





A operação, batizada de dose mortal, teve como objetivo verificar a documentação e as condições de funcionamento de adegas, bares e tabacarias que comercializam bebidas destiladas no município.A medida também visou coibir a falsificação e a comercialização irregular de bebidas alcoólicas, garantindo a segurança do consumidor.Durante a ação, 13 estabelecimentos comerciais foram lacrados por falta de documentação exigida. Além disso, foram apreendidos cigarros sem nota fiscal e dezenas de garrafas de bebidas alcoólicas, algumas com indícios de adulteração, que foram encaminhadas para perícia.Em um dos locais fiscalizados, no bairro Jardim Rosimeire, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e outro por posse de simulacro de arma de fogo. Também foram apreendidos dois veículos.A delegada titular de Cotia, Mônica Gamboa, destacou a importância da integração entre os órgãos.”, afirmou.O secretário municipal de Segurança Pública, Fabrício Dourado, também ressaltou o caráter preventivo e cooperativo da operação.”, disse.A Prefeitura de Cotia informou que ações integradas de fiscalização têm caráter permanente e visam garantir a segurança, a saúde pública e o cumprimento da legislação municipal, além de proteger a população contra o consumo de produtos adulterados.