Raposo Tavares registra longo congestionamento após acidente com carga tóxica em Cotia

Acidente interditou faixas da rodovia no sentido capital durante a manhã desta terça-feira (7)

Foto: Artesp

Um acidente envolvendo uma carreta provocou grande congestionamento na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na altura do km 23,5, em Cotia, na manhã desta terça-feira (7). O incidente aconteceu por volta das 4h22, no sentido capital paulista, e gerou mais de 10 quilômetros de lentidão. , na manhã desta terça-feira (7). O incidente aconteceu por volta das 4h22, no sentido capital paulista, e gerou mais de 10 quilômetros de lentidão.

Segundo informações apuradas no local, o motorista da carreta Mercedes-Benz Axor 2544 trafegava pela faixa 3 quando foi fechado por outro caminhão, ainda não identificado. Ao tentar desviar, a porta da carroceria se abriu, e parte da carga — 3 mil unidades de butilglicol, um líquido tóxico e inflamável — caiu sobre as faixas 2 e 3 da pista.Com o impacto, parte do material pegou fogo, obrigando a interdição parcial da rodovia e complicando o tráfego logo nas primeiras horas da manhã. Motoristas enfrentaram longas filas e deslocamento lento em direção à capital.Equipes da Cetesb e de uma empresa ambiental contratada pelo proprietário da carga foram acionadas por volta das 5h03 para conter o vazamento e iniciar a limpeza da pista. Às 7h10, uma equipe da empresa de saneamento básico também chegou ao local para reforçar o trabalho de descontaminação.Apesar do susto e do congestionamento que se estendeu por mais de 10 km, ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária e a Cetesb investigam as causas do acidente e monitoram possíveis impactos ambientais.Por volta das 8h, o reflexo do congestionamento ainda afetava o fluxo de veículos entre Cotia e Granja Viana, com mais de 10 km de lentidão registrados. A recomendação é para que os motoristas dirijam com atenção redobrada, devido ao piso ainda úmido causado pela limpeza da pista. A Polícia Rodoviária e a CETESB continuam monitorando a situação e realizando ações de contenção e limpeza no local.