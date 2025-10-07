Câmara de Cotia altera horário da sessão desta terça-feira (7)

Motivo da mudança não foi informado

Foto: Câmara de Cotia

A Câmara Municipal de Cotia anunciou a alteração do horário da 31ª Sessão Ordinária, que será realizada nesta terça-feira (7).

A sessão, que normalmente ocorre às 10h, será realizada às 15h, por deliberação dos vereadores. O motivo não foi apresentado.Na pauta da reunião, estão duas proposituras que devem ser votadas pelos vereadores. O Projeto de Lei nº 97/2025, de autoria do Poder Executivo,destinado a financiar políticas públicas voltadas à promoção da igualdade de gênero e combate à violência contra a mulher.Já a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 1/2025, de iniciativa dos parlamentares, trata da regulamentação das emendas impositivas, que obrigam a execução de recursos definidos pelos vereadores.A população pode acompanhar a sessão presencialmente na Câmara Municipal de Cotia, localizada na Rua Batista Cepelos, nº 91, Centro, ou ao vivo pela internet, por meio da TV Câmara, garantindo transparência e acesso às discussões do Legislativo municipal.