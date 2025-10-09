Câmara aprova criação da Taxa de Fiscalização Sanitária em Cotia

Projeto do prefeito Welington Formiga visa fortalecer ações de vigilância e garantir recursos para inspeções da Secretaria de Saúde

Projeto foi aporvado na sessão desta terça-feira (7). Foto: Câmara de Cotia

A Câmara Municipal de Cotia aprovou, em sessão realizada nesta terça-feira (7), o Projeto de Lei Complementar nº 14/2025, de autoria do prefeito Welington Formiga, que cria a Taxa de Fiscalização Sanitária (TFS) no município.





A nova taxa será cobrada de empresas e estabelecimentos que exercem atividades sujeitas à inspeção sanitária, como forma de custear e ampliar os serviços de vigilância sanitária prestados pela Secretaria Municipal de Saúde.Segundo a proposta, o valor da taxa será calculado conforme o grau de risco das atividades e o porte das empresas, com redução de 50% para micro e pequenas empresas e isenção para entidades sociais sem fins lucrativos e órgãos públicosOs recursos arrecadados serão destinados ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) e deverão ser aplicados exclusivamente em ações de inspeção e controle sanitário.A lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026.