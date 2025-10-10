Quase 1 milhão em SP ainda passa fome mesmo com melhora nos índices de alimentação

Levantamento da PNAD C 2024 mostra redução da insegurança alimentar no estado, mas 2,4% dos domicílios paulistas convivem com privação grave de comida

Foto: Coletivo Banquetaço / Divulgação

O estado de São Paulo apresentou avanços na segurança alimentar em 2024, mas quase 1 milhão de pessoas ainda enfrenta fome, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (9) pelo IBGE, no portal da instituição, com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD C) – Módulo Segurança Alimentar.

Domicílios em segurança alimentar: 76,5% → 80,7% (+1 milhão de unidades)

Domicílios em insegurança alimentar total: 23,5% → 19,3% (-645 mil domicílios)

Nos diferentes níveis de IA, a redução foi registrada da seguinte forma:

Leve: 16,6% → 13,7%

Moderada: 3,9% → 3,2%

Grave: 3% → 2,4%

Do ponto de vista dos moradores, a segurança alimentar passou de 74,9% para 80%, beneficiando 2,5 milhões de pessoas a mais, enquanto a insegurança alimentar total caiu de 25,1% para 20%, representando 2,3 milhões de pessoas que saíram da privação alimentar.



Apesar da melhora, o estado ainda ficou abaixo do ideal, com milhares de famílias convivendo com a fome, e o desempenho paulista ficou abaixo da média nacional, que registra 3% dos domicílios em insegurança alimentar grave. Do ponto de vista dos moradores, a segurança alimentar passou de 74,9% para 80%, beneficiando 2,5 milhões de pessoas a mais, enquanto a insegurança alimentar total caiu de 25,1% para 20%, representando 2,3 milhões de pessoas que saíram da privação alimentar.Apesar da melhora, o estado ainda ficou abaixo do ideal, com milhares de famílias convivendo com a fome, e o desempenho paulista ficou abaixo da média nacional, que registra 3% dos domicílios em insegurança alimentar grave.

O levantamento aponta que a forma mais severa de insegurança alimentar atingiu 2,4% dos domicílios paulistas, cerca de 409 mil lares, envolvendo 970 mil moradores. Em 2023, os números eram mais altos: 3% dos domicílios (508 mil) e 1,3 milhão de pessoas convivendo com o pior grau de privação alimentar.Por outro lado, o estudo mostra que o pleno acesso aos alimentos cresceu, alcançando 80,7% dos domicílios, o que representa 37 milhões de pessoas com segurança alimentar completa.Entre 2023 e 2024, todos os indicadores de insegurança alimentar (IA) no estado apresentaram redução: