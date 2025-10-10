Governo de SP confirma 3 novos casos de intoxicação por metanol

Até o momento, cinco mortes foram registradas, e outras seis estão sob apuração

Foto: Governo de SP

O governo de São Paulo confirmou nesta quinta-feira (9) três novos casos de intoxicação por metanol, elevando o total para 23 registros positivos no estado. Outros 148 casos seguem em investigação e 152 foram descartados. Até o momento, cinco mortes foram registradas, e outras seis estão sob apuração.



📞 Canal de denúncia



A cidade de São Paulo, que concentra a maior parte das mortes no país (três até o momento), passou a contar com um canal rápido de denúncias pelo SP156, permitindo que a população registre suspeitas ou tire dúvidas sobre bebidas adulteradas. O atendimento pode ser feito pelo portal sp156.prefeitura.sp.gov.br ou pelo telefone 156.



O governo ressalta que a medida visa agilizar o atendimento à população e fortalecer o combate à venda e consumo de produtos adulterados, diante do aumento recente das intoxicações por metanol.

Para agilizar a detecção, a Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) implementou um novo protocolo de análise de metanol e falsificação em bebidas, permitindo que menos garrafas de um mesmo estabelecimento sejam examinadas para determinar a segurança do lote.A medida já produziu efeitos: cerca de 600 volumes foram interditados em dois estabelecimentos na região do ABC, e algumas dezenas de garrafas foram apreendidas para perícia. O processo envolve verificação de lacres, selos e embalagens pelo Núcleo de Documentoscopia e análise do líquido pelo Núcleo de Química, que identifica metanol e outros contaminantes em garrafas fechadas.Segundo a perita Karin Kawakami, a fiscalização também verifica se a bebida é falsificada, mesmo que não contenha metanol.