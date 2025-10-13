Cotia Fashion Week abre inscrições e promete unir moda, criatividade e economia local

Evento gratuito movimenta a cidade em novembro e busca parceiros para transformar vitrines em passarelas

Foto: Freepik

A moda vai invadir Cotia em novembro! Estão abertas, até esta terça-feira (14), as inscrições para o Cotia Fashion Week 2025, evento que promete transformar os espaços da cidade em verdadeiras passarelas de criatividade, estilo e cultura.

Cinemas, shoppings, galerias e espaços comerciais dispostos a ceder gratuitamente áreas para desfiles e ações culturais;

Lojistas e comerciantes do setor de moda com atuação em Cotia;

Instituições filantrópicas locais, que poderão inscrever seus atendidos para desfilar.

O chamamento público (processo nº 42400/2025), lançado pela Secretaria de Trabalho e Renda, busca cinemas, lojistas, instituições filantrópicas e estabelecimentos comerciais interessados em participar dessa grande celebração da moda e da economia criativa.O Cotia Fashion Week faz parte do calendário oficial do município e tem como propósito valorizar o comércio local, gerar novas oportunidades de trabalho e renda, além de fortalecer a identidade cultural da cidade.Diferente de outros eventos, esta edição não terá investimento público — os espaços e participantes selecionados irão ceder áreas gratuitamente para os desfiles e apresentar suas próprias coleções e marcas.O sorteio dos credenciados será realizado no dia 20 de outubro, às 13h, no Centro Administrativo de Cotia (CAC), na Rua Jorge Caixe, 306-A, 3º andar.De acordo com a Secretaria de Trabalho e Renda, a iniciativa deve impulsionar o turismo, movimentar o comércio e reforçar a imagem de Cotia como um polo criativo e cultural em ascensão.destaca a organização.📅 Inscrições até: 14 de outubro de 2025📍 Sorteio dos participantes: 20 de outubro, às 13h, no CAC (Rua Jorge Caixe, 306-A, 3º andar)🔗 Inscrições:🔗 Edital completo: [