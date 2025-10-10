Projeto esportivo promove integração e aprendizado em escola municipal de Cotia

Alunos participaram de oficinas e torneio nas modalidades de futsal, basquete, vôlei e handebol em quadra revitalizada pela iniciativa “Brincando na Quadra”

Foto: Divulgação

Durante uma semana, estudantes da Escola Municipal Caputera, em Cotia, participaram de uma programação esportiva que reuniu oficinas e uma competição amistosa nas modalidades de futsal, basquete, vôlei e handebol.





As atividades integraram o projeto Brincando na Quadra, realizado pela Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, com apoio do Ministério do Esporte, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.



O torneio, realizado na quadra recentemente revitalizada da unidade escolar, teve como foco incentivar a prática esportiva, promover hábitos saudáveis e estimular valores como respeito, trabalho em equipe e disciplina. Todos os participantes receberam medalhas de reconhecimento ao final do ciclo.



Além de renovar o espaço esportivo, a ação buscou fortalecer o vínculo comunitário e ampliar o acesso das crianças à prática esportiva. Todo o material utilizado nas atividades foi doado à escola, garantindo a continuidade das ações.



A iniciativa contou com patrocínio da AstraZeneca e apoio da HDI Seguros. Outras comunidades devem ser beneficiadas futuramente por projetos semelhantes, promovendo inclusão social e desenvolvimento por meio do esporte em diferentes regiões do país.



Sobre a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura



Fundada em 2007, a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura é uma organização sem fins lucrativos que atua em projetos voltados à inclusão social nas áreas de saúde, esporte, cultura e assistência social. A instituição já impactou mais de 200 mil pessoas em todo o Brasil e atua alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.