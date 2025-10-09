Em Cotia, restaurante com pesqueiro e cardápio variado combina sabor e natureza

Entre aromas de tempero e o som da água, restaurante oferece experiência gastronômica completa

Foto: Anderson Fernandes / Cotia e Cia

Quem busca boa comida, tranquilidade e contato com a natureza encontra no Restaurante João Hara uma excelente opção em Cotia.



Isca empanada com panko é uma das tradições da casa. Foto: Anderson Fernandes / Cotia e Cia

O restaurante oferece estacionamento próprio e está situado em uma área ampla, cercada por lagos e muito verde, o que garante uma experiência agradável e relaxante aos visitantes.



O local também abriga um pesqueiro, que atrai frequentadores em busca de momentos de lazer e descanso em meio à paisagem natural.



O João Hara se destaca por manter a atmosfera de interior, oferecendo uma experiência gastronômica completa — da comida saborosa ao cenário tranquilo.



A proposta é simples: reunir boa comida, natureza e hospitalidade em um único espaço.

Localizado na Estrada Municipal Maranhão da Caputera, 3359, no bairro Maranhão, o espaço combina o sabor da comida caseira com um ambiente acolhedor, ideal para almoçar em família ou realizar reuniões de negócios.Com cardápio variado e preços acessíveis, o João Hara é reconhecido pela simplicidade e pelo cuidado no preparo das refeições.