Polícia apreende carga com 9,6 mil cigarros eletrônicos em rodovia da região

Um homem foi preso em flagrante por contrabando

Foto: PMSP

Uma operação conjunta entre o 1º e o 6º Batalhões de Polícia Rodoviária (BPRv) e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-SP) resultou, nesta quinta-feira (9), na apreensão de 9.600 unidades de cigarros eletrônicos — cuja venda é proibida no Brasil — e na prisão em flagrante de um homem por contrabando.

A ação ocorreu na Rodovia Régis Bittencourt, em Taboão da Serra.Durante a abordagem, as equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) interceptaram um caminhão VW/24.280, de cor cinza, que transportava papelão sem nota fiscal. O motorista apresentou versões contraditórias sobre a carga, afirmando inicialmente que se tratava de embalagens vazias.Ao realizarem uma vistoria detalhada, os policiais encontraram diversas caixas escondidas entre o material, contendo cigarros eletrônicos de diferentes marcas e modelos.De acordo com o relato do condutor, o veículo foi carregado em Coronel Vivida (PR), e ele receberia R$ 3 mil pelo transporte até o CEASA, na capital paulista. O homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em São Paulo, onde permanece à disposição da Justiça.Além dos cigarros eletrônicos, o caminhão e a carga de papelão utilizados para ocultar o material ilícito foram apreendidos. O valor estimado da mercadoria é de aproximadamente R$ 1,2 milhão.A operação contou ainda com o apoio do 5º BAEP e do Canil do 5º BAEP, reforçando o compromisso da Polícia Militar Rodoviária no combate aos crimes transnacionais e à entrada de produtos ilegais no Estado de São Paulo.