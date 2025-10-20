Programa oferece linhas de crédito de até R$ 21 mil para empreendedores de Cotia

Foto: Divulgação

O Banco do Povo, programa estadual de microcrédito voltado a empreendedores formais e informais, associações e cooperativas, oferece créditos a juros mais baixos que os praticados no mercado financeiro.

Até R$ 8 mil para o primeiro crédito;

Até R$ 15 mil no segundo crédito, inclusive para quem não possui CNPJ;

Até R$ 12 mil para empreendedores formalizados com CNPJ ativo há menos de um ano;

Até R$ 21 mil para CNPJs com mais de um ano de atividade.

Em Cotia, o programa é executado em parceria com a Prefeitura e inclui linhas de crédito especiais para mulheres e afrodescendentes.O Banco do Povo de Cotia está localizado no Centro Administrativo de Cotia (CAC), na Rua Jorge Caixe, 306 A, térreo, bairro Jd. Nomura, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.Os valores oferecidos variam de acordo com o perfil do empreendedor:Segundo o Secretário de Trabalho e Renda de Cotia, Michel da Silva Alves, a equipe está preparada para orientar e ajudar os empreendedores a transformar sonhos em realidade., disse o secretário.Ele destacou ainda que o crédito pode ser utilizado por motoboys, inclusive para a modernização de motocicletas, com opções mais econômicas e elétricas.