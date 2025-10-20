Homem é preso após 36 denúncias falsas à Polícia Militar

Segundo a PM, as denúncias incluíam relatos de ameaça, tráfico de drogas e até incêndio

No último sábado (18), a Polícia Militar prendeu um homem por falsa comunicação de crime no bairro Jardim Santo Eduardo, em Embu das Artes.

Os policiais foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência envolvendo um suposto indivíduo armado e disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, nenhum crime foi constatado - não havia tiros, pessoas armadas ou qualquer indício de delito.Durante a verificação, a equipe descobriu que o mesmo número havia feito 36 chamadas anteriores ao COPOM, todas com denúncias falsas, incluindo relatos de ameaça, tráfico de drogas e incêndio.Com apoio da central, os policiais localizaram o autor das ligações. Ao ser questionado, ele tentou negar a autoria, alegando que um amigo teria usado seu telefone, mas as informações e descrições coincidiram com suas características.O homem foi conduzido ao Distrito Policial Central de Embu das Artes, onde a autoridade de plantão registrou a ocorrência e tomou as medidas legais cabíveis.