Lotérica Bacarat lança nova forma de apostar e aumenta as chances na Mega da Virada

Prêmio pode ultrapassar R$ 1 bilhão, e Cotia pode ter novos milionários

A Mega da Virada 2025 promete entrar para a história com um prêmio que pode ultrapassar R$ 1 bilhão, e a Lotérica Bacarat, localizada dentro do Assaí Atacadista no centro de Cotia, está inovando para quem quer aumentar as chances de começar o próximo ano milionário.





A casa lotérica lançou uma nova modalidade de aposta, que permite ao cliente realizar aportes de valores variados. O valor é registrado pela equipe e, próximo ao sorteio, é transformado em bolões personalizados, garantindo mais combinações e maiores chances de ganhar.Segundo a direção da Lotérica Bacarat, essa nova forma de apostar oferece mais flexibilidade e estratégia ao jogador. “Nem todo mundo quer ou pode apostar com valores altos de uma vez. Com esse formato, o cliente pode investir aos poucos e ainda participar de bolões com grandes probabilidades de acerto”, explica a equipe da Bacarat.Com as novas regras da Caixa Econômica Federal, que aumentaram a porcentagem destinada ao prêmio principal da Mega-Sena, o sorteio especial de fim de ano deve alcançar o maior valor já pago na história das loterias brasileiras.A Bacarat, que já é conhecida em Cotia por premiar apostadores com valores expressivos em sorteios anteriores, reforça que está pronta para atender os cotianos que querem testar a sorte.