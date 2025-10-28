Alterações no trânsito em rua da Granja Viana buscam aliviar o fluxo na Raposo Tavares

Nova configuração viária pretende oferecer rota alternativa ao trânsito intenso próximo ao Shopping Granja Vianna; veja quais serão as mudanças

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram), anunciou uma mudança viária na Rua Adib Auada, localizada atrás do Shopping Granja Vianna.

A via, que atualmente funciona em mão única, passará a ter mão dupla de direção, e o estacionamento de veículos será proibido em ambos os lados.De acordo com a administração municipal, a alteração tem como objetivo melhorar o escoamento do tráfego na região da Granja Viana e oferecer uma rota alternativa ao congestionamento da Rodovia Raposo Tavares, no sentido São Paulo, especialmente na altura do shopping, onde o trânsito costuma se intensificar.Com a nova configuração, será possível utilizar a Rua Adib Auada para acessar áreas como o bairro Horizontal Park e a Rua Monet, evitando o trecho mais congestionado da rodovia. Motoristas que seguem para a capital poderão retornar à Raposo Tavares após o ponto de maior lentidão, próximo ao km 23.A proibição de estacionamento nos dois sentidos da via já entra em vigor nesta terça-feira (28), enquanto o novo sentido de circulação, restrito a veículos de pequeno porte, com proibição de acesso para ônibus e caminhões, deverá começar a valer nas primeiras semanas de novembro.afirmou o prefeito Welington Formiga.