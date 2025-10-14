Polícia encontra mais de uma tonelada de maconha em acidente com morte na Raposo Tavares

Motorista morreu após o caminhão tombar em São Roque; droga estava escondida entre sacos de cal

Foto: Polícia Rodoviária

Um caminhoneiro morreu em um acidente que revelou o transporte de uma grande quantidade de drogas na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em São Roque, na noite de domingo (12). O veículo tombou no km 48,3 da via, no sentido capital, e mais de uma tonelada de maconha foi apreendida.





De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista perdeu o controle da direção e o caminhão tombou no gramado lateral da rodovia.