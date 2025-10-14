Osasco registra novo caso de intoxicação por metanol; total no estado chega a 28

Segundo o governo estadual, 246 casos foram descartados

Foto: Governo de SP

O estado de São Paulo confirmou três novos casos de intoxicação por metanol — nas cidades de Osasco, São Bernardo do Campo e na capital paulista. Com as atualizações, o total de casos confirmados chegou a 28, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde.

Atualmente, 100 casos ainda estão sob investigação, assim como três mortes — uma de morador da capital e duas de residentes de São Bernardo do Campo. No fim de semana, três óbitos que estavam sob suspeita tiveram a relação com metanol descartada.Desde o início do monitoramento, o estado já descartou 246 notificações. Entre os 28 casos confirmados, cinco evoluíram para óbito: três homens, de 54, 46 e 45 anos, moradores de São Paulo; uma mulher de 30 anos, de São Bernardo do Campo; e um homem de 23 anos, de Osasco.