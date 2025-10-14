FutDelas 2025 chega à final neste domingo em Cotia com grandes disputas no futsal feminino

Evento acontece a partir das 10h, no Ginásio Municipal de Esportes





A grande final da 2ª edição do FutDelas 2025 acontece neste domingo, 19 de outubro, a partir das 10h, no Ginásio Municipal de Esportes e promete encerrar com chave de ouro o maior campeonato de futsal feminino de Cotia e região. As partidas decisivas serão entre: Edukafut x La Elas (categoria Ouro); JM Vgp x Coração Peludo (categoria Prata).

A competição distribuirá R$ 1.000 às campeãs da categoria Ouro e R$ 500 às campeãs da série prata, além de troféus e medalhas. Todas as equipes participantes também serão homenageadas pelo desempenho e dedicação ao longo do torneio.

O FutDelas 2025 reuniu 15 equipes ao longo de 40 dias de disputas, movimentando o cenário esportivo local e reforçando o espaço e a valorização do futsal feminino. As partidas foram marcadas por equilíbrio, técnica e muita emoção nas quadras, além do forte apoio das torcidas.

“O FutDelas é mais do que um campeonato. É um movimento de fortalecimento e reconhecimento do talento das mulheres no esporte”, destacou a idealizadora do projeto, Lena Marques.

Com entrada gratuita, o evento espera reunir o público para uma manhã de celebração ao esporte, à superação e à união entre as atletas. Haverá homenagens e sorteios durante o evento. O Ginásio Municipal de Esportes ficas na Rua Ouro, 38, Jardim Nomura, Cotia.