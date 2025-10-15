Carreta com 30 toneladas de cimento tomba no km 21 da Raposo Tavares

Acidente causou grande congestionamento na manhã desta quarta-feira (15); ninguém ficou ferido

Foto: Artesp

Um acidente envolvendo uma carreta carregada com 30 toneladas de cimento causou transtornos no trânsito da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na altura do km 21, em Cotia, na manhã desta quarta-feira (15).

Segundo informações apuradas no local, a carreta Scania trafegava pela faixa 3 quando, ao acessar um trecho de curva, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo acabou tombando e atingindo a mureta de concreto. O caminhão ficou imobilizado sobre as faixas 2 e 3 de rolamento, espalhando parte da carga pela pista.Equipes de atendimento e apoio viário foram acionadas, e um guindaste chegou ao local por volta das 9h40 para auxiliar na remoção do veículo e liberação da via. A faixa 2 foi reaberta ainda durante a manhã, permitindo a retomada gradual do fluxo.O trânsito ficou bastante congestionado no sentido interior durante o período de interdição, mas, segundo as autoridades, não houve vítimas no acidente.As causas do tombamento serão apuradas.