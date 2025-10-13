Polícia Civil investiga caso de abuso sexual infantil em escola municipal de São Roque

Caso ocorreu no banheiro da unidade escolar; vítima tem apenas 5 anos; veja o que disse a prefeitura

Foto: Reprodução

A Polícia Civil está investigando um caso de abuso sexual infantil ocorrido no banheiro de uma escola municipal em São Roque.





acessando este link. Leia a reportagem completa em São Roque e Cia,

O crime teria acontecido no dia 8 de outubro, durante uma festa em comemoração ao Dia das Crianças. A vítima é uma criança de 5 anos.Segundo relato da mãe, que registrou boletim de ocorrência no dia seguinte (9/10), a menina teria ido ao banheiro da escola quando foi abordada por um homem que participava do evento.Segundo a mãe, o suspeito teria passado a mão na criança e introduzido o dedo em seu corpo. A vítima também relatou que situações semelhantes já teriam ocorrido anteriormente.