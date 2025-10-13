Litoral paulista terá seu 1º aeroporto civil comercial em 2026

O projeto, em execução em três fases, terá terminal de passageiros e capacidade para aeronaves de até 50 passageiros por voo

Foto: Governo de SP

Previsto para começar a operar em 2026, o Aeroporto Civil Metropolitano de Guarujá será o primeiro do litoral paulista a receber voos comerciais.





O projeto está sendo implantado na Base Aérea do Guarujá, em Vicente de Carvalho, e será executado em três fases, sendo a primeira já concluída no primeiro semestre de 2025.Em 2023, a Prefeitura de Guarujá homologou a empresa vencedora para iniciar as obras, e a ordem de serviço foi emitida em fevereiro de 2024.A primeira fase, entregue em abril, contemplou a construção da pista de pouso e decolagem com 1.390 metros de comprimento por 45 metros de largura — maior que a pista do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.Além da pista principal, foram realizadas melhorias nas pistas de táxi A, B e C, implantação de faixa de pista e sistema de drenagem, instalação da cerca operacional e barreiras de proteção da fauna. Para essa etapa, a Prefeitura investiu cerca de R$ 24,1 milhões.No mesmo período, a Prefeitura e o Ministério de Portos e Aeroportos deram início à segunda fase, que inclui a construção do terminal de passageiros, com área total de 302 metros quadrados e estrutura modular composta por 21 peças.O terminal terá salas de embarque e desembarque, saguão, banheiros e balcões de check-in, com capacidade para até 24 passageiros. A conclusão desta fase está prevista para o final de 2025.O projeto total do aeroporto, que receberá investimento federal de R$ 26,8 milhões, prevê operação com aeronaves da categoria 2B, como os modelos Grand Caravan C208B, Super KingAir 350 e ATR 42-600, transportando até 50 passageiros por voo.O Aeroporto Civil Metropolitano de Guarujá promete ampliar as opções de transporte aéreo na região, impulsionando o turismo e a economia local.