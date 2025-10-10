Em Carapicuíba, homem é preso com R$ 90 mil em medicamentos roubados

Suspeito foi levado ao 1º DP da cidade, onde permaneceu preso. Os produtos recuperados foram devolvidos ao estabelecimento comercial

Foto: PMSP

Uma abordagem da Polícia Militar em Carapicuíba, resultou, nesta quarta-feira (8), na prisão de um homem envolvido no roubo de uma farmácia na Zona Oeste da capital paulista.

Durante patrulhamento pela rua Rio Grande do Sul, uma equipe do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano desconfiou da atitude do suspeito, que tentou fugir ao perceber a presença dos policiais. A tentativa foi frustrada, e ele acabou abordado logo em seguida.No veículo em que estava, os PMs encontraram diversas caixas de medicamentos e protetor solar, avaliadas em quase R$ 90 mil. O homem confessou que o material havia sido roubado de uma farmácia em São Paulo, informação confirmada após consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM).O suspeito foi levado ao 1º Distrito Policial de Carapicuíba, onde permaneceu preso. Os produtos recuperados foram devolvidos ao estabelecimento comercial.