PF cumpre mandado em Jandira durante operação contra tráfico internacional de pessoas

Ação investiga organização criminosa suspeita de aliciar mulheres transexuais brasileiras para exploração sexual na Europa

Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (30/9), a Operação Bon Voyage, com o objetivo de combater uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de pessoas. As investigações apontam que mulheres brasileiras, em sua maioria transexuais, eram aliciadas para fins de exploração sexual em países da Europa.

As apurações começaram após a denúncia de uma vítima e contam com apoio de forças policiais europeias. Entre as medidas cautelares adotadas estão quebras de sigilos bancário e telemático.Na ação de hoje, os agentes da PF cumpriram um mandado de busca e apreensão na cidade de Jandira, na Grande São Paulo. O material coletado será analisado e novas diligências estão previstas para dar continuidade às investigações.