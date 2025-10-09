Pedestre morre após ser atropelado por caminhão na Rodovia Bunjiro Nakao, em Cotia

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos; ocorrência foi registada nesta manhã
|Foto: Artesp
Um pedestre morreu após ser atropelado por um caminhão na manhã desta quinta-feira (9) na Rodovia Bunjiro Nakao, em Cotia.
O acidente ocorreu nas proximidades do acesso ao retorno da via e foi atendido pela Polícia Militar Rodoviária.
De acordo com informações da ocorrência, o caminhão trafegava pelo acesso quando o motorista se deparou com a vítima atravessando a pista fora da faixa de pedestres. O pedestre acabou sendo atingido pelo veículo.
O socorro foi acionado às 10h41, e a vítima chegou a ser encaminhada ao Pronto-Socorro, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada na unidade de saúde.
A perícia técnica compareceu ao local às 12h17 para realizar os levantamentos e apurar as circunstâncias do atropelamento.