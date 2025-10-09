Cidade turística do interior de SP sanciona taxa para turistas a partir de 2026

Valores variam de acordo com o tipo de veículo e recursos serão destinados à preservação ambiental

A Prefeitura de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, sancionou nesta quarta-feira (8) a Taxa de Preservação Ambiental (TPAM), que será cobrada de veículos que entrarem na cidade.



Motocicletas, motonetas, triciclos e quadriciclos: 1 UFJ (R$ 6,67)

Automóveis: 2 UFJs (R$ 13,34)

Caminhonetes: 3 UFJs (R$ 20,01)

Vans: 7,5 UFJs (R$ 50,02)

Micro-ônibus: 15 UFJs (R$ 100,05)

Ônibus: 25 UFJs (R$ 166,75)

Caminhões: 6 UFJs até 4 eixos (R$ 40,02); acima de 4 eixos, acrescenta-se 2 UFJs por eixo adicional

Isenções



Estão isentos da taxa veículos de cidades vizinhas: Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Pindamonhangaba, Guaratinguetá (SP), Piranguçu, Brasópolis, Itajubá e Wenceslau Braz (MG).



Também não serão cobrados: pessoas com deficiência, autistas, turistas proprietários de casas na cidade, trabalhadores que moram fora (incluindo profissionais autônomos) e veículos de passagem.



O prefeito Carlos Eduardo “Caê” (Republicanos) afirmou que a taxa é necessária para “arcar com a demanda ambiental gerada pelo grande movimento de turistas em Campos do Jordão”.



O município, conhecido como um dos destinos turísticos mais procurados do Estado no inverno, estima que a medida entre em vigor no segundo semestre de 2026.