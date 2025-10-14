Apagão afeta abastecimento de água em cidades da Grande SP

Segundo a Sabesp, a falta de energia afetou a Estação Elevatória Santa Inês, responsável por bombear água do Sistema Cantareira para a estação de tratamento

Estação Elevatória Santa Inês. Foto: Reprodução / Sabesp





Partes da cidade de São Paulo e quatro municípios da Região Metropolitana enfrentam problemas no abastecimento de água após o apagão que atingiu parte do Brasil na madrugada desta terça-feira (14).Segundo a Sabesp, a falta de energia afetou a Estação Elevatória Santa Inês, responsável por bombear água do Sistema Cantareira para a estação de tratamento. Embora a energia tenha sido restabelecida, o fornecimento de água ainda estava em processo de normalização às 9h30, com previsão de recuperação completa durante a manhã.Na capital paulista, o abastecimento foi comprometido em parte da zona norte e nos bairros Cangaíba, Jardim Popular, Brás, Cursino, Vila Alpina, Jabaquara e Vila Romana.Fora de São Paulo, os municípios atingidos foram Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e Guarulhos.A Sabesp recomenda o uso consciente da água. Ocorrências e solicitações podem ser registradas pela Central de Atendimento (0800 055 0195), via WhatsApp (11 3388-8000) ou na Agência Virtual do site www.sabesp.com.br.O apagão desta madrugada deixou mais de 1,6 milhão de imóveis sem energia elétrica em São Paulo e em estados do interior, segundo concessionárias. Em São Paulo, 937 mil clientes foram afetados.De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), um incêndio em um reator na Subestação de Bateias, no Paraná, provocou a interrupção de energia em diversas regiões do país às 0h32. O serviço começou a ser restabelecido às 0h40 e estava normalizado às 1h30 no Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, e às 2h30 na região Sul.Segundo a Enel, a interrupção ocorreu devido à atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), que realiza cortes automáticos para proteger o sistema elétrico.Equipes da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) vão inspecionar o local do incêndio e enviaram ofícios às companhias envolvidas, sem detalhar quais empresas.Estados mais afetados pelo apagão foram São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. A situação em São Paulo já foi normalizada na manhã de hoje, segundo a concessionária.