Operação “Linha Cruzada” mira tráfico e crime organizado na Grande SP

Ação da Polícia Civil cumpre 60 mandados e mobiliza mais de 200 agentes em quatro estados

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (8), a operação “Linha Cruzada”, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e o crime organizado na Capital e na Grande São Paulo.

A ação é coordenada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Guarulhos e conta com o apoio da Divisão de Operações Especiais (Dope), das seccionais do Demacro e de forças policiais dos estados do Amazonas, Rio de Janeiro e Minas Gerais.Ao todo, estão sendo cumpridos 60 mandados judiciais, sendo 15 de prisão e 45 de busca e apreensão. A operação mobiliza mais de 100 viaturas e 200 policiais civis.De acordo com a Polícia Civil, o principal objetivo é desarticular quadrilhas envolvidas na distribuição de drogas e na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico. Até o momento, já foram apreendidas armas, drogas e celulares que servirão de base para o avanço das investigações.