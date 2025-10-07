Em cerimônia histórica, Cotia promove todo o efetivo da Guarda Civil Municipal

Evento reuniu autoridades e homenageou GCM que dedicou 25 anos à corporação; prefeito anunciou contratação de novos guardas até o fim do ano

Foto: Secom Cotia

O auditório da Wurth ficou lotado na manhã desta terça-feira (7), durante a Cerimônia de Entrega das Insígnias aos 313 Guardas Civis Municipais de Cotia promovidos. Pela primeira vez na história da cidade, todo o efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) foi promovido a uma patente superior — um marco para a corporação.



Durante o evento, Formiga também anunciou a contratação de mais 50 novos guardas — aprovados em concurso público — até o fim deste ano, reforçando o compromisso com a ampliação e modernização da segurança em Cotia.



As promoções contemplaram diferentes patentes: Inspetores, 1ª Classe masculino, Classe Especial masculino, Classe Distinta masculino e Classe Distinta feminino.



O secretário de Segurança Pública, GCM Fabrício Dourado, comemorou o avanço. “Nunca vivemos um momento como este na história da corporação. É uma fase de valorização e fortalecimento. Em breve, teremos nossa sede própria e um novo quartel para a GCM.”



A cerimônia contou com a presença de autoridades civis e militares de Cotia e de outros municípios, entre elas o vice-prefeito Paulinho Lenha; o presidente da Câmara Municipal, professor Osmar; o vereador de São Paulo Sargento Israel Nantes; a delegada de Cotia Monica Gamboa; o comandante da GCM de Cotia Fernando Fragoso; a subcomandante Isabel Casaçola; e a deputada estadual Camila Godói. Também participaram representantes de guardas municipais de outras cidades e ex-prefeitos.





Durante a solenidade, foi realizada uma homenagem póstuma à GCM Classe Distinta Márcia de Freitas Mizael, que faleceu em setembro deste ano em um acidente viário. Márcia serviu à corporação por 25 anos e seria uma das promovidas no evento.

A promoção foi oficializada pela Portaria 837/2025, assinada pelo prefeito Welington Formiga, e representa um reconhecimento inédito à atuação dos agentes de segurança do município., destacou o prefeito.