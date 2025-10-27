Exposição “Doe um Lenço, Doe Autoestima” chega ao fim com programação no Shopping Granja Vianna

Evento reforça conscientização sobre câncer de mama, solidariedade e voluntariado; arrecadação de lenços segue até 31 de outubro
|Foto: Divulgação
Conteudo de Marca: O encerramento da exposição “Doe um Lenço, Doe Autoestima” será realizado nesta terça-feira (28) das 14h às 16h, no Shopping Granja Vianna (Piso 01, Loja 227).
A iniciativa tem como objetivo reforçar a conscientização sobre o câncer de mama, valorizar as ações solidárias que fortalecem a autoestima das mulheres e incentivar a continuidade da arrecadação de lenços, que segue até o dia 31 de outubro.
O evento contará com uma programação diversificada, voltada à educação, troca de experiências e fortalecimento de redes de apoio. A abertura, às 14h, inclui acolhida e recepção das participantes, seguida de fala sobre o significado da campanha, o autocuidado e um breve panorama das ações realizadas durante a exposição.
Às 14h15, será realizada a palestra “Como Ser Voluntária em Ações Sociais”, ministrada pelo Grupo da Confraria das Granjeiras, Rede de Apoio Tras_Mais, Loren Veiga Guzzo, Gilmara Bregaglio e Paula Porcillo. O encontro abordará o papel transformador do voluntariado, a importância do trabalho coletivo e as formas de engajamento em causas sociais voltadas à saúde, solidariedade e fortalecimento das mulheres.
Às 15h, haverá a Roda de Conversa “Conscientizar é Cuidar”, espaço aberto para troca de experiências sobre prevenção, enfrentamento e superação do câncer de mama, além de reflexões sobre autocuidado, empatia e redes de apoio.
O encerramento simbólico da exposição acontece às 15h45, com momento de confraternização, coffee de integração e entrega simbólica dos lenços arrecadados, celebrando a solidariedade e o afeto. A programação se encerra oficialmente às 16h, com agradecimentos às participantes, apoiadoras e visitantes, e convite à continuidade das ações solidárias e de conscientização.
A iniciativa reforça a importância de fortalecer a autoestima feminina e engajar a comunidade em ações de solidariedade, cuidado e prevenção à saúde.