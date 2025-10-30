Mutirão do Mercado Livre em Cotia oferece salário de R$ 2,2 mil e benefícios completos

Evento no Ginásio de Esportes seleciona 750 candidatos para vagas de Auxiliar de Logística com plano médico, odontológico, vale-alimentação e auxílio-creche

Foto: Prefeitura de Cotia 

O Mercado Livre, uma das maiores empresas de tecnologia e e-commerce da América Latina, realiza neste sábado (1º) um Mutirão do Emprego em Cotia, oferecendo 750 vagas para Auxiliar de Logística com início imediato.

O evento acontece das 8h às 13h, no Ginásio de Esportes de Cotia, ao lado do Mercado Municipal. A ação é promovida em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda.

As oportunidades são para o novo centro logístico da empresa, localizado no km 39 da Rodovia Raposo Tavares, em Caucaia do Alto. Os candidatos devem ter 18 anos ou mais e Ensino Médio completo.

Benefícios oferecidos:
  • Salário: R$ 2.207,00
  • Plano médico e odontológico
  • Vale-Alimentação
  • Auxílio Creche para crianças de até 5 anos

Os interessados devem levar documento oficial com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e currículo impresso.

Segundo a Secretaria de Trabalho e Renda, a iniciativa reforça a parceria entre setor público e privado para gerar emprego e renda na cidade.

📍 Serviço – Mutirão de Emprego Mercado Livre

Data: Sábado, 1º de novembro de 2025
Horário: 8h às 13h
Local: Ginásio de Esportes de Cotia (Rua Ouro, s/nº – Centro)
Vagas: 750 oportunidades para Auxiliar de Logística
Documentos: Documento oficial, carteira de trabalho e currículo
