Mutirão do Mercado Livre em Cotia oferece salário de R$ 2,2 mil e benefícios completos

Evento no Ginásio de Esportes seleciona 750 candidatos para vagas de Auxiliar de Logística com plano médico, odontológico, vale-alimentação e auxílio-creche

Foto: Prefeitura de Cotia

O Mercado Livre, uma das maiores empresas de tecnologia e e-commerce da América Latina, realiza neste sábado (1º) um Mutirão do Emprego em Cotia, oferecendo 750 vagas para Auxiliar de Logística com início imediato.

Salário: R$ 2.207,00

Plano médico e odontológico

Vale-Alimentação

Auxílio Creche para crianças de até 5 anos

O evento acontece das 8h às 13h, no Ginásio de Esportes de Cotia, ao lado do Mercado Municipal. A ação é promovida em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda.As oportunidades são para o novo centro logístico da empresa, localizado no km 39 da Rodovia Raposo Tavares, em Caucaia do Alto. Os candidatos devem ter 18 anos ou mais e Ensino Médio completo.Os interessados devem levar documento oficial com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e currículo impresso.Segundo a Secretaria de Trabalho e Renda, a iniciativa reforça a parceria entre setor público e privado para gerar emprego e renda na cidade.Data: Sábado, 1º de novembro de 2025Horário: 8h às 13hLocal: Ginásio de Esportes de Cotia (Rua Ouro, s/nº – Centro)Vagas: 750 oportunidades para Auxiliar de LogísticaDocumentos: Documento oficial, carteira de trabalho e currículo